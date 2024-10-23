Один человек погиб и восемь ранены в результате атаки ВСУ на Донбасс

Фото, видео: 5-tv.ru

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Ударам вражеской артиллерии и налетам FPV-дронов подверглись Донецк и Горловка.

Массированной атаке ВСУ подверглись крупнейшие города Донбасса. В результате один человек погиб, еще восемь ранены.

В Донецке жертвой обстрела стал пожилой мужчина, а большинство других пострадавших — из соседней Горловки. Там украинский дрон-камикадзэ атаковал остановку, откуда в больницу увезли женщину.

Кроме того, снаряд ВСУ попал в многоэтажку и повредил в ней две квартиры. Пострадали по меньшей мере двое местных жителей.

«Выбиты с 1 по 14 этаж окна, сквозная дыра в стене — так началось утро для жителей этого дома, в Горловке, ВСУ нанесли удар по району с применением 155-миллиметрового НАТОвского калибра, били САУ „Цезарь“ французского производства», — рассказывает корреспондент «Известий» Евгений Быковский.

«Стекла посыпались на балконе сразу у людей, потом муж вышел, глянул, говорит, там дырка, что-то влетело», — вспоминает Алла, жительница Горловки.

Всем пострадавшим уже оказана помощь. Оперативные службы продолжают работать на месте ЧП. Всего за сутки ВСУ произвели почти 30 атак на Донбасс.