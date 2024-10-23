Тело журналистки Паперной вернут в РФ после проведения экспертизы

Фото: Facebook*/Инесса Паперная/id=10000074928528

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О ее смерти в Ташкенте стало известно 22 октября.

Тела журналистки Инессы Паперной и ее спутников, погибших в одном из отелей Ташкента, будут возвращены в Россию только после завершения экспертизы. Об этом заявили в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

«Тела журналистки и ее спутника будут отправлены в Москву после того, как судебная экспертиза закончит все свои процедуры», — сказал глава ведомства ТАСС.

О смерти Инессы Паперной стало известно 22 октября. Вместе с ее спутником она была обнаружена в номере гостиницы в Ташкенте. Позже в соседнем номере обнаружили еще одного погибшего. Предположительно, смерть трех человек наступила по причине «отравления неустановленной этиологии». На время следственных действий гостиницу закрыли.

Ранее 5-tv.ru писал, что легендарный телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основателей жанра «обзор прессы». Журналист сотрудничал со многими крупными СМИ. Вел обзоры для радио «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Семь лет работал в программе «Пресс-экспресс», до самого ее закрытия в 1999 году.

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