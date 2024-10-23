Переговоры завершились «египетской ночью»: итоги первого дня саммита БРИКС

Первый день саммита БРИКС завершился переговорами Путина с президентом Египта

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Встреча Владимира Путина с лидером африканской страны началась уже после десяти вечера.

Речь идет не о военном блоке. Всех, кто приехал сегодня в Казань на саммит БРИКС, объединяют экономические интересы. Тему продолжит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Первый день саммита в Казани закончился «Египетской ночью». Переговоры с ас-Сиси Путин начал уже после 22:00.

«Продолжается реализация крупных совместных проектов, в частности, строительство первой атомной электростанции Эль-Дабаа и российской промышленной зоны. Готовится соглашение о свободной торговле между Арабской Республикой и Евразийским экономическим союзом», — сказал Владимир Путин.

«Мы высоко ценим поддержку России в присоединении Египта к БРИКС. Рады принимать участие в саммите как полноправные участники», — отметил ас-Сиси.

Для Египта это первый саммит БРИКС в новом качестве. Страну только в начале этого года приняли в объединение. А вот Китай в нем с самого начала.

К этой встрече Путина и Си максимально большое внимание. И максимально располагающая обстановка перед ее началом. Вот, в ожидании лидеров, телевизионному коллеге помогает сделать репортаж министр финансов Антон Силуанов. И нам пообещал в следующий раз помочь.

Лидеры в зале появились буквально через несколько мгновений. Им есть о чем поговорить. Российско-китайские отношения на невиданном до этого уровне.

«Растут взаимные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены. Я вот вчера только по Кремлю передвигался, наблюдаю, как и обычно в последние месяцы и годы, большое количество китайских туристов прямо в сердце России — в Москве, в Кремле», — отметил Путин.

«Обе страны привержены духу вечного добрососедства и дружбы, всестороннего стратегического взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Постоянно укрепляет и расширяет многоплановые и стратегические взаимодействия, и практическое сотрудничество во всех сферах», — перечисляет Си Цзиньпин.

Перед Си Цзиньпином, как обычно, часы. Открытая часть была короткой. Но фиксировали каждое слово и движение.

К вопросу о том, насколько внимательно гости относятся к этому визиту. Китайский фотограф подошел вплотную к столу.

Это историческая встреча на историческом, самом большом по количеству участников саммите. И место его проведения подобрали тоже с историей — Губернаторский дворец. Стоит на месте двора казанского хана. Оборонятся от врагов тут было удобно, но холодно в октябре.

Анемометр — прибор для измерения скорости ветра — крутится иногда с очень большой силой. В Казани, да еще и на холме, довольно ветрено. Причем ветер северный и северо-западный, это можно определить по направлению брызг от фонтана.

Многие представители Глобального Юга могли озябнуть, пока выходили из машины. Дилма Роусефф приехала в пальто, а Нарендра Моди одет явно не по погоде одет, но вида, что замерз, не подал. Тем более что его внутри ждали теплые объятья.

Индия — одна из стран, которая начинала образовать БРИКС.

«В Казани мы должны принять целый ряд важных решений, направленных на дальнейшее совершенствование деятельности объединения и укрепление многопланового сотрудничества в его рамках», — сказал Владимир Путин.

Перевод на этой встрече — последовательный. Моди ждал, пока заговорит переводчик, а Путин не делал пауз. Потом объяснил, почему.

«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — сказал Владимир Путин премьеру Индии.

Гость не обиделся. В Казань он приехал, в том числе, и чтобы обсудить украинский конфликт.

«По поводу конфликта между Россией и Украиной. Мы считаем, что проблемы должны решаться мирными способами», — подчеркнул Моди.

Индия за мир, как и все состоящие в БРИКС страны, но они за новый мир: справедливый, многополярный. За время подготовки саммита, количество желающих побывать в Казани увеличилось.

«В итоге участвует 36 делегаций из 36 стран, плюс шесть региональных международных организаций, включая Генсека ООН. На данный момент запланировано 17 двусторонних встреч. Эта цифра может расти только», — рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Настоящий марафон. Пока лидеры обсуждают глобальные вопросы, делегации — детали сотрудничества. С главой Нового банка развития обсудили расходы и расчеты.

«Когда проходила встреча министров промышленности стран БРИКС, мы договорились о том, что в рамках ЮНИДО — это организация по центрам компетенции развития промышленности — при ООН будет создан бриксовский центр развития промышленности», — отметил Денис Мантуров, первый заместитель Председателя Правительства РФ.

Это экономическое движение уже не остановить, но можно попытаться вставлять палки в колеса. У Запада богатый опыт в этом: накануне переговоров в Казани в Грузии заявили, что их пытались заставить начать еще одну войну с Россией. Сергей Лавров заявил «Известиям», что наша страна приняла это к сведению.

«Я слышал, что это было сказано руководством грузинским. Я не вижу оснований им не верить. Они приводят диалоги с западными странами, которые прямо науськивали их на военные действия против России. У меня нет оснований им не доверять», — заявил глава МИД России.

В Казани же решались вопросы дружбы с Россией, в том числе, Владимир Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Яркие краски в элементах деловой одежды африканской делегации сразу настроили на позитив.

«Мы рассмотрим вопросы, представляющие большую важность с точки зрения геополитики. Я говорю о всех событиях. О вопросах, которые касаются и торговли, и мира, и безопасности», — сказал президент ЮАР Сирил Рамафоса.

И это саммит только начинается! Впереди у лидеров будет еще совместные заседания в узком и широком составах.