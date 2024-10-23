«Мы скучаем»: дети P. Diddy высказались по поводу обвинений в адрес отца

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Семья остается единой, несмотря на все ужасающие поступки рэпера.

Дети скандального рэпера P. Diddy не верят в выдвинутые против их отца обвинения. А главный американский злодей обвиняется ни много ни мало в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

«Прошлый месяц опустошил нашу семью. Многие судили и его, и нас на основе обвинений, теорий заговора и ложных историй, которые дошли до абсурда в социальных сетях. Мы едины», — заявили в соцсети наследники продюсера.

Всего у рэпера семеро детей. Первенец Джастин родился у Шона Комбса в 1993 году от дизайнера Мисы Хилтон-Брим. От модели Киберли Портер у рэпера три ребенка: Кристиан (1998 год), дочери-близнецы Д’Лила Стар и Джесси Джеймс (2006 год). Также P. Diddy усыновил сына Кимберли Куинси. У музыканта есть еще внебрачная дочь Шанс (2006 год) и малышка Лав Шон Комбс. Ей всего два года.

После того как экс-возлюбленная Комбса Кэсси Вентура обвинила певца в сексуальном и физическом насилии, годами молчавшие жертвы рэпера заговорили. Согласно искам, на его знаменитых «Белых вечеринках» с участием звезд американского шоу-бизнеса, которые могли длиться несколько дней, имели место не только разврат и наркотики, но и насилие.

При этом старшие наследники поддерживают отца и верят в свою правду.

«Мы держимся за правду, зная, что она восторжествует, и ничто не сломит силу нашей семьи. Мы скучаем по тебе и любим тебя, папа», — говорится в заявлении.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что рэпера P. Diddy обвинили в изнасиловании подростка.