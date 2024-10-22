В Москве продолжают реконструкцию помещений для открытия центра «Россия»

Фото: SERGEI ILNITSKY/ТАСС

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Он начнет свою работу 4 ноября с симпозиума и выставки.

В Экспоцентре на Краснопресненской набережной в Москве продолжается реконструкция помещений для размещения Национального центра «Россия».

«По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина Национальный центр „Россия“ начнет свою работу 4 ноября для демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе, а также для сохранения наследия Международной выставки-форума „Россия“. Мы верим, что Центр станет площадкой для открытого диалога, площадкой для проектирования будущего, в работе которой могут принять участие все жители нашей страны», — сообщила генеральный директор Национального центра «Россия» Наталья Виртуозова.

Общая площадь помещений центра будет составлять 37 тысяч квадратных метров. Они разместятся в павильонах № 3, 4 и 7.

Работа Национального центра стартует 4 ноября с симпозиума «Создавая будущее». В рамках трех дней участникам мероприятия, которыми станут делегаты из 40 стран, представят 60 различных программ.

Помимо этого, в день открытия центра во временном павильоне начнет работу выставка «Наследие для будущего». Экспозиция поддержит идею диалога о дальнейшем развитии мира, в центре которого стоит человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выставка к 85-летию со дня рождения Владимира Меньшова открылась в «Зарядье».