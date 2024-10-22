«Пытается меня уничтожить»: Глюк’оZа прокомментировала задержание в аэропорту

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV

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Полиция по визуальным признакам установила, что певица находилась в состоянии наркотического опьянения.

Певица Глюк’оZа (настоящее имя — Наталья Чистякова — Ионова) отвергает все обвинения по статье о потреблении наркотиков. Об этом она рассказала в личном блоге.

Артистка решила прояснить ситуацию с ее задержанием в московском аэропорту Шереметьево и отметила, что ей надоели подобные обвинения в ее адрес.

По ее словам, подобную кампанию против нее затеял «один влиятельный человек», который и подал заявление в полицию против нее.

«Вы знаете того, кто последние месяцы пытается меня уничтожить, но сейчас не о нем. Я покажу хронологию и факты, потому что смотреть на эту кампанию „Глюкоза vs наркозависимость“ больше нет сил», — заявила звезда.

Известно, что в аэропорту полиция по визуальным признакам установила, что Чистякова-Ионова находилась в состоянии наркотического опьянения. Певица отказалась от медосвидетельствования.

Сама Глюк’оZа рассказала, что она приезжала из Петербурга в Москву после больших съемок на федеральном канале, тем самым говоря, что виной ее подозрительного состояния послужила усталость, а не злоупотребление запрещенными веществами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Глюк’оZу оштрафовали за потребление наркотиков.