«Ломается психика»: Таша Белая рассказала об отношениях с альфонсами

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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До сих пор певица не умеет распознавать этот «вид» мужчин.

Певица Таша Белая не раз на своем пути встречала альфонсов. После таких отношений ей даже приходилось работать с психологом. О том, как сложно доверять мужчинам, знаменитость рассказала 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие».

Взрослым людям очень тяжело найти половинку. Женщины ищут мужчин себе под стать или на уровень выше себя, дабы не напороться на очередного альфонса, начала звезда.

«Альфонсы — это какой-то тренд пошел. <…> Такое ощущение, что это стало нормально», — считает Белая.

Она рассказала, что пользуется у мужчин повышенным вниманием, но в итоге эти красивые и высокие ловеласы оказываются альфонсами. На них Таша Белая натыкалась не раз и уже устала от этого.

«Вот вроде наступаю на одни те же грабли, а не могу распознать: альфонс или нет. Потому что изначально все красиво, он за тобой ухаживает, он все сам делает, а потом вдруг у него кто-то умирает, а вот сюда нужны деньги… Это целая работа, это целый план, чтоб поиметь что-то от девушки», — отметила Таша.

По словам знаменитости, когда мужчина хорошо за ней ухаживает и прекрасно относиться в начале отношений, это затуманивает ее бдительность. И, когда он начинает просить деньги, она их беспрекословно дает, так как не сомневается в столь приятном на первый взгляд избраннике.

«Конечно, ломается психика и потом из-за таких мужчин травма у девушек, и они потом им не доверяют», — добавила Белая.

Это травма не обошла стороной и саму исполнительницу композиции «Море пополам». В 28 лет Таше попался первый альфонс, из-за которого она даже посещала сеансы с психологом. Именно после этого партнера Белая перестала доверять мужчинам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Анастасия Костенко заговорила о разводе.