Ложная тревога: у актрисы Алены Яковлевой не подтвердился аппендицит

Фото: Сандурская Софья/ТАСС

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Артистка надеется скоро выписаться из больницы.

Народная артистка Российской Федерации Алена Яковлева опровергла информацию о том, что ей диагностировали аппендицит. Как сообщила актриса агентству городских новостей «Москва», после ее госпитализации в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского выяснилось, что поставленный ей предварительный диагноз оказался ошибочным.

«Чувствую себя хорошо. С каждым днем все лучше и лучше. Аппендицит, к счастью, не подтвердился. Врачи поставили другой диагноз», — поделилась Яковлева.

Артистка не стала уточнять, какой именно диагноз ей в итоге поставили, однако она выразила надежду, что уже в течение нескольких дней она сможет выписаться из больницы и вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня ночью актрису Алену Яковлеву экстренно госпитализировали в больницу, где охарактеризовали ее состояние, как «средней тяжести».