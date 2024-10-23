«Мы снимали о людях»: Николай Фоменко про фильм «Федя. Народный футболист»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Артист рассказал, какие ценности создатели хотели передать через кинокартину.

Заслуженный артист РФ Николай Фоменко считает проект «Федя. Народный футболист» очень важной работой для киноиндустрии. Об этом он рассказал в видеообращении во время пресс-конференции в ТАСС.

Артист признался, что в начале съемок у него было много опасений, ведь целый художественный фильм про футбольный клуб «Спартак» — дело ответственное. Однако потом он понял, что это очень важный проект.

«Много интересного было на съемках, они были сделаны очень круто с точки зрения технологий. Но даже не это главное, а то, что мы снимали фильм о людях, время которых безвозвратно ушло. Люди 1980-х — это большая искренность, большая любовь к спорту, к жизни. Сегодня как никогда важно напомнить нынешнему поколению про эти человеческие ценности», — сказал он.

В фильме актер сыграл роль футбольного тренера Константина Ивановича Бескова. Картина повествует о народном любимце — футболисте Федоре Черенкове, который переживает не лучшее время в жизни. Герою предстоит пройти через многое, чтобы привести свой спортивный клуб к победе. Биографическая драма о знаменитом игроке «Спартака» выйдет на большие экраны 31 октября.

Кроме того, в ходе пресс-конференции дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» (входит в холдинг «Национальная Медиа Группа») и продюсерский центр «Сделано в «ДЕЛО» представили новый альтернативный постер кинокартины.

Сначала зрителю может показаться, что это обычный рекламный плакат, показывающий героев из фильма. Однако создатели вложили туда куда больший смысл. После просмотра картины зрителю будут более понятны многие детали, изображенные на плакате.

Режиссер-постановщик и соавтор сценария Николай Акелькин рассказал, что создатели хотели отразить в новом постере несколько эпох жизни героя.

«За левым плечом уже повзрослевшего героя находятся те препятствия, те трудности, которые сопровождали его карьеру. Но они остались позади. А впереди — ожидание лучшего и уверенный взгляд в будущее. Этим фильмом мы хотели дать надежду: что бы ни происходило, если рядом с тобой родные, дочка, жена, наставники и друзья, то все в этом мире можно преодолеть!» — сказал Акелькин.

Генеральный директор «НМГ Кинопрокат» Вадим Смирнов обратил внимание на романтическую составляющую кино, что также отражено в новом постере. Он заверил будущих зрителей картины женского пола в том, что этот фильм — не какая-то скучная двухчасовая история о футболе.

«Прекрасную половину ждет не меньше впечатлений и эмоций, чем их парней», — говорит Смирнов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сборная России первой увидела фильм о легендарном футболисте Федоре Черенкове.