Хуситы впервые атаковали гиперзвуковой ракетой военную базу Израиля

Фото: Reuters/Ammar Awad

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Движение впервые атаковало противника при помощи гиперзвуковой ракеты.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило о первой атаке с использованием гиперзвуковой ракеты на военную базу Израиля на востоке Тель-Авива. Об этом представитель движения Яхьи Сариа в своем Telegram-канале.

«Вооруженные силы Йемена провели качественную военную операцию против военной базы израильского противника на востоке оккупированного региона Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», — указал Сариа.

Официальных комментариев со стороны Израиля пока не поступало.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту.