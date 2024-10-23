Природный яд: какой вред организму может нанести поедание помидоров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Угрозу представляют вещества, которые входят в состав овоща.

Помидоры способны нанести вред организму человека из-за веществ, которые входят в их состав. Об этом сообщил изданию Lenta.ru врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков.

«Помидоры могут содержать соланин — природный яд и щавелевую кислоту», — пояснил эксперт.

Все это способно привести к неприятным последствиям для людей с мочекаменной болезнью, а также стимулировать в организме аутоиммунные процессы и спровоцировать, например, аутоиммунный тиреоидит.

Несмотря на все негативные стороны, помидоры все же содержат и полезные вещества. В томатах мало калорий, а значит их можно использовать в низкокалорийной кухне. В состав этих овощей также входят витамины С и А, магний, кальций и железо.

Аутоиммунный тиреоидит — это воспалительное заболевание, при котором иммунная система организма разрушает здоровые клетки щитовидной железы. Это происходит из-за того, что эти клетки ошибочно принимаются за патоген. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, необходимые для функционирования многих процессов в теле человека.

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