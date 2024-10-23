«Не соблюдены пропорции»: почему вещи из эпоксидной смолы могут быть опасны для здоровья

Фото: Patrick Pleul/ТАСС

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Не все компоненты в ее составе безобидны.

Эпоксидная смола может навредить здоровью из-за токсичных соединений в составе. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов.

Причем опасность эта смола представляет как в жидком, так и в твердом состоянии. Все дело в выделении вредных химических веществ. Жидкая «эпоксидка» несет угрозу из-за одного из главных ее компонентов, который негативно влияет на работу эндокринной системы. Более того, значительно увеличивается риск развития опухолей.

«Но и в твердом состоянии смола является источником токсичных летучих соединений в случае, если не соблюдены пропорции объемов отвердителя», — предупредил биотехнолог.

Наибольшую опасность эпоксидная смола представляет для детей и подростков, ведь вредные вещества могут нарушить работу мозга и нервной системы. Кроме того, смолы содержат вещества, которые способны вызывать раздражения на коже и различные аллергические реакции. Все это чревато серьезными осложнениями вплоть до возникновения болезней дыхательных путей и печени.

По мнению биотехнолога, именно при несоблюдении технологии изготовления предметов из эпоксидной смолы человек может навредить своему здоровью. Вреда не будет при четком следовании инструкции и использовании качественных компонентов.

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