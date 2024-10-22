«И так все понимаете»: Путин раскрыл детали общения с премьером Индии Моди
Путин заявил, что при уровне отношений с Моди тот понимает его без переводчика
Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru
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Лидеры встретились на полях саммита БРИКС в Казани и разговаривали при помощи переводчика.
Глава Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди понимают друг друга без переводчика. Об этом президент России заявил на полях саммита БРИКС в Казани.
«У нас такие отношения, что я считал, что вы и так все понимаете», — отметил Путин, когда эксперт стал переводить его слова для Моди.
Индийский премьер оценил шутку российского лидера, после чего они оба рассмеялись.
Саммит БРИКС 2024 в Казани
С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.
Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дмитрий Песков назвал принципиальные отличия БРИКС от Евросоюза.