Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Фото, видео: © РИА Новости/Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сопровождали ракетоносцы экипажи самолетов Су-30СМ.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Сопровождали ракетоносцы экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил РФ. Полет длился порядка десяти часов.

В оборонном ведомстве отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над Арктикой, Северной Атлантикой, Тихим океаном, Черным и Балтийским морями. Все они выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Прежде 5-tv.ru опубликовал одни из самых ярких кадров из зоны спецоперации. На видео показано, как истребитель Су-35С прикрывает работу бомбардировщика Су-34. Последний нанес удар по опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минобороны России рассказало об успехах ВС РФ в Курской области за сутки. В частности, армия Украины потеряла свыше 340 боевиков, а также военную технику.