«Два дня поголодает»: Бородина раскрыла, как воспитывает своих детей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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На премьере сериала «Лихие» телеведущая порассуждала о том, как правильно воспитывать детей. Себя она считает матерью, у которой «не забалуешь».

Лихие 90-е ассоциируются у многих не только со свободой и бандитскими разборками, но временем, когда выросли одни из самых травмированных людей. Телеведущая Ксения Бородина не скрывает, что раньше было плохо в воспитании детей. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Лихие».

По словам экс-ведущей «Дома-2», сейчас настал период технологий, осознанности и психологии. Когда люди стараются прорабатывать свои травмы и иначе подходят к рождению детей. Например, Бородина прошла курсы психолога и часто рассуждает на тему отношений и воспитания в личном блоге.

«Мы все травмированные, поэтому психологи сейчас такие востребованные. Потому что каждый раз наши родители, пусть они сейчас не слышат мои слова, но дикие травмы нам наносили. С нами действительно мало разговаривали, где-то рукоприкладствовали, нами практически не занимались», — вспоминала телеведущая.

Из-за такого воспитания, вырастали сильные и стойкие личности. Поэтому взрослые люди критикуют молодежь в том, что она растет слишком слабой, ранимой и «сахарной». Бородина не отрицает, что во многом современные дети излишне «нежные». Но возможно это и к лучшему.

«Нами практически не занимались, мы предоставлены были сами себе. За счет этого мы такие стойкие. Я все время переживаю, что у нас слишком сахарные дети. Но, с другой стороны, может быть это и хорошо, что они менее травмированы. И может быть, и не нужно. Потому что раньше говорили: «Чем жестче тебя воспитают, чем суровее условия, тем большего добьешься в жизни», — говорит Ксения.

Она соглашается, что люди действительно многого добивались, но какой ценой? Не все могли справиться с давлением, которое на них оказывалось. Некоторые буквально ломались психически. И они находили утешение либо в запрещенных веществах, либо в алкоголе.

Бородина на премьеру пришла не одна, а в компании своего возлюбленного Николая Сердюкова, который тоже высказал свое мнение на тему воспитания и 90-х. У него, к слову, растет дочь Николь от прошлого брака, с которой он проводит много времени.

«Мне кажется там не родители воспитывали, там улица воспитывала в 90-е. Родители только деньги зарабатывали и пропадали на работе. Они не занимались детьми практически никогда. Приходили домой просто приготовить поесть. Никто не занимался уроками, ничем. Все сам», — сказал Сердюков.

Поэтому Николай согласен со своей возлюбленной, что сейчас необходимо максимально интересоваться жизнью и делами ребенка. Ведь это поможет не упустить важные «звоночки» в поведении.

При этом, как сказала Бородина, вовлеченность в детей — это не значит гиперопеку и контроль. Свобода должна быть обязательно, но в меру.

«Всем нам в детстве сильно не хватало поддержки наших родителей, поэтому в любых победах, в любых поражениях, всегда родитель должен поддерживать своего ребенка. Говорить: „Сегодня не получилось, завтра обязательно получится, я в тебя верю. Знай, что я всегда с тобой рядом“. Самые лучшие родители — это включенные родители в своих детей», — объясняет телеведущая.

У Бородиной две дочери Маруся и Теона, а в будущем хочется родить и сына. Своих детей она старается воспитывать строго. Сердюков, который тоже проводит время в семейном кругу возлюбленной, подтверждает, что у Бородиной «не забалуешь».

«Я мама из 90-х. Только психология меня выручает как-то сдерживать себя, потому что это строгое воспитание оно во мне есть, это правда», — засмеялась Ксения.

К примеру, она выгоняет своих детей на улицу, чтобы они больше гуляли, а не сидели в телефоне. Может даже отобрать гаджет. Если дочки капризничают, не хотят есть, она отправляет их спать голодными.

«Ничего страшного, два дня поголодает, а на третий захочет поесть», — отметила ведущая.

Несмотря на осознанность, Бородина может наказать своих дочерей. Недавно Теона плохо себя вела и неделю мыла посуду. Поучительно, но без рукоприкладства и травм.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ксения Бородина заговорила о свадьбе с Николаем Сердюковым.