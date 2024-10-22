«Единые ценности и ориентиры»: Песков назвал главные отличия БРИКС и Евросоюза

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Спикер Кремля напомнил основные ценности, которые связывают страны-члены объединения.

БРИКС пока нельзя назвать организацией, так как у него нет единого устава и правил. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в беседе с обозревателем «Известий» Николаем Ивановым.

«БРИКС все-таки пока не имеет необходимой атрибутики для того, чтобы быть организацией. У БРИКС нет устава, нет какой-то хартии, которая объединяла бы, четких правил и так далее. Это, скорее, объединение стран, которые разделяют единые ценности и единые ориентиры, которые являются приверженцами универсальной модели взаимоотношений, которая зиждется на взаимном уважении, взаимной выгоде и без моноцентризма», — объяснил Песков.

В то же время у Европейского союза есть свой устав, правила, а также обязывающие к их исполнению документы.

«Сотрудничество БРИКС ни коим образом не нацелено против каких-то других стран, моделей. Единственная цель, которая преследуется, это именно взаимные интересы участников», — заключил спикер Кремля.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проведут саммит БРИКС, на который прибудут главы 24 государств. На встрече будут присутствовать лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Как уже сообщалось, главной темой саммита станет обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Дмитрия Пескова о том, что созданию независимой платежной системы БРИКС никак не связано с желанием «победить доллар».