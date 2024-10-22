От алкоголя до санок: вдова Шатунова регистрирует товарный знак «Ласковый май»

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Долгие годы певец боролся за права на хиты группы с бывшим продюсером. Победу семья смогла одержать только через два года после смерти легендарного исполнителя.

Вдова солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова подала две заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака — название коллектива. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на данные ведомства.

Обе заявки Светлана Шатунова подала 18 октября. В первой говорится, что под таким названием можно выпускать парфюмерию, косметические средства, алкогольную продукцию и другие товары.

Во второй указаны еще 41 вариант продукции. Среди них: краска, лак, машина, санки, музыкальные инструменты и другие.

Артист на протяжении многих лет боролся с продюсером Андреем Разиным за права на хиты группы «Ласковый май». В их числе было множество известных песен: «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие.

Он не дожил до конца судебного процесса. В 2022 году в возрасте 43 лет Шатунова не стало из-за инфаркта. Многие фанаты артиста тогда обвинили именно Разина в его смерти, так как он не давал Юрию спокойной жизни и изматывал его вечными судебными разбирательствами.

Спустя два года после смерти артиста, борьба закончилась с положительным исходом. Все права на знаменитые «Белые розы» и еще 22 песни теперь принадлежат семье Юрия Шатунова.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что судебные разбирательства о правах на песни Юры Шатунова не окончены.