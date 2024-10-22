ВС РФ освободили населенный пункт Новосадовое в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За минувшие сутки ВСУ потеряли более двух тысяч боевиков.

Российские силы освободили село Новосадовое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — уточнили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

За минувшие сутки бойцам группировки «Север» удалось уничтожить станцию РЭБ «Анклав-Н», а также полевой склад с боеприпасами, которые принадлежали Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Уточняется, что за сутки ВСУ потеряли до 2040 боевиков на всех направлениях специальной военной операции.

Спецоперация России на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых артиллеристы отбросили ВСУ с их позиций на южно-донецком направлении.