«Вынужденная мера»: все школы Пскова перешли на дистанционное обучение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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В городе сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.

Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Пскове. Из-за вспышки пневмонии все местные школы перешли на дистанционный формат обучения. Также приостановлены занятия в дошкольных учреждениях, кружках культуры и спорта. Так власти надеются обеспечить разрыв контактов между учащимися. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала, как организовано удаленное обучение.

Первый урок — разговоры о важном. Но гимн страны в 1 «Д» Псковского лицея сегодня слушают лишь трое — те, кого родители не смогли оставить дома, на карантине. Это — дежурные младшие классы, каждый в своем кабинете. По рекомендациям Роспотребнадзора, смешивать ребят нельзя. Так что даже если в класс пришел один человек, занятия все равно будут.

Дальше в программе — внеурочная деятельность: чтение и рисование. Первоклашкам такие «камерные» уроки даже в радость.

«Дома еще успеешь насидеться, а вот новые знания не всегда так выпадают к тебе. А еще потому что сегодня пасмурная погода, может испортиться, и я не люблю гулять в пасмурную погоду, и я решила не тянуть кота за хвост, а пойти в школу», — говорит ученица первого класса лицея № 4 «Многопрофильный» Есения Афонина.

Те, кто постарше, полностью на удаленке. В пустом классе, спиной к партам, перед глазами — только интерактивная доска с презентацией. Так Иван Марченко не преподавал с пандемии.

«Слегка непривычно, но в целом мы на дистанционке уже не первый год, поэтому, мне кажется, все отработано, все варианты. Сейчас, кстати, стало еще проще — просто заходишь в чат с детьми, видеозвонок — и все работает», — говорит учитель истории и обществознания лицея № 4 «Многопрофильный» Иван Марченко.

Впрочем, здесь к массовому карантину были готовы. Еще на прошлой неделе на дистанционку полностью перешли пять школ и десятки классов в разных учреждениях, 2 «Б» тоже: из 39 учеников заболели 17.

«Конечно же, с детьми в классе интереснее — живое общение, я вижу детей, они видят меня. Все-таки здесь дисциплина. Там они чувствуют себя более свободно, более комфортно, в домашних условиях. Все-таки в классе проводить уроки лучше. Но и дистанционно мы тоже наладили», — говорит учитель начальных классов лицея № 4 «Многопрофильный» Людмила Федорова.

Внебольничная пневмония, взрывной рост заболеваемости у детей от семи до 14 лет. Коечный фонд инфекционной областной больницы заполнен. Единственная возможность остановить распространение инфекции — разобщить детские коллективы. То есть на время закрыть школы и все учреждения дополнительного образования.

«Мы все прекрасно понимаем, что это — вынужденная мера, потому что самое главное — это жизнь и здоровье наших детей. Детские сады работают в штатном режиме, о закрытии детских садов речи не идет», — говорит заместитель начальника Управления образования администрации города Пскова Максим Алганов.



Такой шаг Роспотребнадзора и местной администрации поддержали далеко не все родители.

«Это ужасно. Хотелось бы, чтобы ходили в школу. Понятно, что в некоторые моменты хотят, чтобы дети не заражали друг друга и оставались дома. Но как родителям очень тяжело сидеть дома и заниматься дистанционно», — говорит Анжела Дожмарова.

Тем не менее, по прогнозам врачей, за две недели вне школы — после карантина у ребят начнутся осенние каникулы — заболеваемость должна пойти на спад. Вот только волна пневмонии может смениться другой, уже сезонной — гриппа. Так что врачи призывают жителей Пскова вспомнить ключевые правила безопасности: социальная дистанция, чистые руки, маска.