Красноречивые признаки: как по цвету мочи узнать об опасном заболевании

На камни в почках может указывать красный цвет мочи

Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

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У здорового человека она должна быть соломенно-желтой. Остальные оттенки могут говорить о наличии патологий.

Цвет мочи может указывать на наличие какого-либо заболевания. В каких случаях стоит обратить внимание на здоровье и проконсультироваться со специалистом, пишет aif.ru.

Темно-желтый или коричневый цвет мочи может говорить о патологии печени и желчного пузыря. Также это является одним из признаков обезвоживания организма.

Если моча красная, речь может идти о камнях в почках, ранних опухолевых процессах и даже пиурии — гное, который появляется из-за заболевания мочеполовой системы. В последнем случае моча иногда имеет зеленоватый оттенок.

Розовый цвет указывает на наличие в ней бактерий Serratia marcescens. Обычно они присутствуют в организме человека с ослабленным иммунитетом. В некоторых случаях это является симптомом микрогематургии — попадания крови в мочу, что говорит о воспалении органов мочевыводительной системы.

Белая, светлая или прозрачная моча — признак сахарного диабета или нарушения липидного обмена организма. Черный цвет характерен для людей, страдающих из-за воспалительных процессов в почках и протоках. Также этот цвет может свидетельствовать о таком страшном заболевании как меланома — одном из самых опасных видов онкологии.

Моча здорового человека должна быть соломенно-желтой.

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