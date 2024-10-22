Вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в Нижегородской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Личный архив Павла Ерошкина; 5-tv.ru

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На борту судна находились пять человек.

В Нижегородской области вертолет санитарной авиации совершил жесткую посадку в лесу. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уточняется, что вертолет летел из города Уреня, а приземлился возле Бора. На борту находились пять человек: два пилота, два фельдшера и один пациент. В какой-то момент вертолет начал вращаться в воздухе. Полет стабилизировать удалось, после чего судно посадили в лесу. После этого пациент сразу же отправился искать связь.

К настоящему моменту один из пилотов санитарного вертолета вышел на связь. По предварительным данным, в результате происшествия никто не погиб. Однако известно, что пострадали три человека: у одного из пилотов сломана нога, он двигаться не может, у врача — черепно-мозговая травма и рваная рана лобной области, а у медсестры — травма нижней конечности.

Первый заместитель гендиректора по оперативному управлению АО «Национальная служба санитарной авиации» Павел Ерошкин подтвердил информацию об инциденте. В беседе с 5-tv.ru он рассказал, что вертолет «Ансат» выполнил жесткую посадку в лесополосе с пациентом на борту.

«Оперативно были отправлены два воздушных судна из соседних регионов, отправлена также наземная поисково-спасательная группа и кареты скорой помощи к месту жесткой посадки», — сказал он.

Ерошкин добавил, что в результате происшествия все остались живы. Один из пилотов повредил ногу, пациент в порядке.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолет Ан-3 с пассажирами совершил жесткую посадку в Якутии. В результате происшествия погиб один человек, это был пассажир. На его борту находились геофизики.