Заказчик покушения на Аликхаджиева предложил исполнителю 20 миллионов рублей

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Стрелок месяц выслеживал жертву и наблюдал за ним.

Заказчик покушения на убийство помощника депутата Государственной думы Шерипа Аликхаджиева предложил исполнителю 20 миллионов рублей за совершение этого преступления. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Московской области.

«В результате грамотно спланированных следственных действий удалось установить, что в сентябре текущего года заказчик обратился к знакомому, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, и предложил за денежное вознаграждение в размере 20 млн рублей совершить убийство», — уточнили в Telegram-канале ведомства.

Убийца согласился и получил от заказчика 500 тысяч рублей в качестве предоплаты. Помимо этого, заказчик также передал стрелку пистолет с глушителем, фотографии и всю имеющуюся у него информацию о жертве.

«Перед совершением нападения киллер месяц выслеживал потерпевшего и наблюдал за ним», — заключили в пресс-службе СК.

Нападение на Аликхаджиева было совершено вечером 10 октября в доме чиновника в Одинцовском районе Подмосковья. Стрелок выпустил в жертву три пули через стекло, две из которых попали в шею и грудь депутата. Пострадавшего экстренно госпитализировали, к счастью, он выжил.

Сегодня стало известно о задержании исполнителя и заказчика покушения на Аликхаджиева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, кто заказал убийство помощника депутата в Подмосковье.