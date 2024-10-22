Есть варианты: трихолог перечислила методы борьбы с облысением

Фото: 5-tv.ru

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Пересадка волос — самый кардинальный способ, который применяется практически в последнюю очередь.

Бороться с алопецией можно не только при помощи фармакологической терапии, не лишним будет правильное питание и физкультура. Об этом URA.RU рассказала врач-трихолог и косметолог Анастасия Базаль.

Выпадение волос у мужчин может быть вызвано рядом факторов — от генетической предрасположенности до чрезмерного стресса. Негативную роль играет дефицит витаминов и минералов, например, железа, цинка и витамина D. Вот почему важно обращать внимание на свой рацион, который должен быть сбалансированным, богатым белками и полезными микроэлементами.

Кроме того, в качестве профилактики алопеции служит правильный уход, в том числе — индивидуальный подбор шампуня с учетом типа волос и кожи головы.

«Физкультура, зарядка тоже хорошо влияют на кровообращение, что, в свою очередь, хорошо сказывается на коже головы и состоянии волос», — отметил Базаль.

Если говорить о лечении алопеции, трихолог называет медикаментозную терапию, которая используется довольно широко. Речь идет о таких препаратах как миноксидил и финастерид. Также одним из вариантов являются инъекции — плазмотерапия и мезотерапия — которые способствуют улучшению кровоснабжения кожи головы, что стимулирует рост волос.

Последним и самым кардинальным методом Базаль называла трансплантацию. К нему обычно прибегают при значительной потере волос, когда консервативные методы не помогают.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие витамины могут спасти от облысения — причем стресс тоже может влиять на выпадение волос.