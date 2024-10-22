«Наша обыденность»: какую угрозу представляет микропластик у новорожденных

Педиатр Чеботарева: микропластик есть у детей и взрослых, но это уже обыденность

Фото, видео: Личный архив Лусине Чеботаревой; 5-tv.ru

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Такие вещества ученые нашли в органах у только появившихся на свет крыс.

Микропластик имеется как у детей, так и у взрослых. Однако ничего с этим пока сделать нельзя, ведь это является нашей обыденностью. Об этом рассказала врач-педиатр Лусине Чеботарева в беседе с 5-tv.ru.

Прежде стало известно о том, что ученые из Университета Рутгерса выявили способность микропластиковых частиц проникать через плацентарный барьер и сохраняться в тканях новорожденных после появления на свет. Результаты исследования опубликованы в журнале Science of the Total Environment (STE).

Эксперимент проводился на беременных крысах, которых подвергали воздействию аэрозольного пластикового порошка на протяжении десяти дней. Через две недели после рождения у детенышей нашли такие же типы пластика в легких, печени, почках, сердце и тканях мозга.

«Я слышала о таких исследованиях про то, что даже в грудном молоке находятся частицы микропластика, но, к сожалению, это уже наша обыденность. <…> Пластик сейчас везде и повсюду. Поэтому я даже не знаю, возможно ли как-то снизить это воздействие на нас», — сказала специалист.

Причем можно снизить содержание пластика, например, не использовать повторно тару, которая не предназначена для этого, а также пакеты и посуду.

Что же касается содержания микропластика в грудном молоке, то это зависит от рациона мамы. Также играет роль степень обработки продуктов. По словам Чеботаревой, если женщина потребляет фрукты и овощи в первозданном виде, то это одна ситуация, а если питается полуфабрикатами, то другая.

«Когда очень сильно обработанные продукты, есть шанс того, что микропластика там будет содержаться больше, чем в более природной еде», — отметила врач.

Чеботарева объяснила, что воздействия микропластика в виде ухудшения состояния увидеть не получится. Это инертные вещества, которые нельзя сразу почувствовать. Однако, отметила врач-педиатр, тенденция в плане содержания микропластика в организме человека не очень хорошая. По словам специалиста, толком пока никто не знает, как это в результате скажется на людях через N-ое количество лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что ученые нашли микропластик в человеческом мозге. От проникновения в организм синтетических полимеров уже не может спрятаться ни один житель планеты. По данным ученых, в мозге современного человека содержится 0,5% микропластика, причем эта цифра в будущем будет расти.