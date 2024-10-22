В Петербурге из-за сильного ветра отменили разводку мостов

Фото, видео: www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru

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На Северную столицу надвигается циклон с Атлантики.

В Петербурге этой ночью отменили разводку мостов. Причиной стало ухудшение погодных условий. В городе объявлен желтый уровень опасности. На Северную столицу надвигается циклон с Атлантики.

По прогнозам синоптиком, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Жителям рекомендовано соблюдать меры безопасности и по возможности не выходить из дома.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что десятки детских площадок в Петербурге представляют угрозу. Некоторые из игровых зон могут нести серьезную опасность для жизни и здоровья местных жителей.