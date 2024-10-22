Обмен опытом и взаимодействие: генпрокурор РФ выступил на саммите G20

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

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На встрече руководителей надзорных ведомств Игорь Краснов рассказал, как в России занимаются охраной окружающей среды.

Обмен опытом и наращивание международного взаимодействия — эти темы в центре внимания первого саммита руководителей прокурорских служб «Группы двадцати» (G20), который проходит в Бразилии.

С докладом выступил и глава российского ведомства Игорь Краснов. В частности, он рассказал, как в нашей стране занимаются охраной окружающей среды.

«Средствами надзора мы следим за выполнением комплекса защитных и компенсационных мероприятий. В результате принимаемых комплексных мер только за последние несколько лет нам удалось в разы сократить количество незаконных рубок древесины, в особенно богатых лесами регионах Сибири и Дальнего Востока, обеспечить ликвидацию более 80% очагов возгораний в первые сутки и добиться превышения на треть высадки лесных насаждений над вырубкой», — сказал Краснов.

Также Краснов встретился с коллегой из Саудовской Аравии. Обсуждали борьбу с распространением террористических идеологий, а также других преступлений, совершаемых, в том числе с использованием современных технологий.