Российский проект: на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора
На первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш завершили сборку реактора
Фото, видео: 5-tv.ru
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Проектированием и строительством станции занимаются специалисты РФ.
В Бангладеш на атомной электростанции «Руппур» завершили сборку реактора на первом энергоблоке. Специалисты установили все необходимые устройства внутри корпуса, блоки защитных труб и датчики пусконаладочных измерений.
Все это позволит перейти к следующему важному этапу — проведению гидравлических испытаний. По их результатам можно будет оценить работоспособность оборудования реакторной установки.
Станция «Руппур» — первая АЭС в Бангладеш. Она возводится по российскому проекту в 160 километрах от столицы — Дакки. Помимо проектирования и строительства, наша страна поможет ввести станцию в эксплуатацию и подготовит местных специалистов.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС. Голосование признано состоявшимся. Власти республики планируют возвести станцию к 2035 году.