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В столицу Татарстана съезжаются делегации из 36 стран мира.

Внимание всего мира приковано к Казани, где сегодня открывается саммит БРИКС. В столицу Татарстана прибудут делегации из более чем 30 стран.

На форуме обсудят вопросы глобальной безопасности, экономического развития и формирования многополярного мира. Ожидается также, что по итогам саммита появится новый статус — «Государство — партнер БРИКС».

Все последние новости из Казани — в репортаже обозревателя «Известий» Николая Иванова.

Казань стала точкой притяжения для мировых политиков. Владимир Путин встретится с коллегами по БРИКС и проведет двусторонние переговоры. 36 стран направили свои делегации на саммит. Именно здесь будет сделан еще один шаг на пути к многополярному миру.

В воздушной гавани Казани — ажиотаж. Самолеты садятся один за другим. Гостей саммита встречают самым популярным национальным блюдом. Чак-чак — кусочки теста во фритюре — нравится всем без исключения. Глава бразильского МИД не мог оторваться.

Девиз российского председательства в БРИКС — укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. Как раз это и привлекает все больше стран. Справедливость и равенство ради общего развития, а вовсе не ради доминирования, которое является приоритетом для прозападных блоков. Поэтому в Казани ждут лидеров 22 государств. Какая уж тут изоляция?

Президент Республики Сербской — она в составе Боснии и Герцеговины — именно поэтому тоже прилетел сюда.

«Мы готовы к сотрудничеству со всеми, кто проявит к этому взаимный интерес. Такие страны как Бразилия и ЮАР очень далеко от нас, но мы постараемся понять, какие есть возможности. В любом случае, наше сотрудничество с Россией и Китаем, ведущими странами БРИКС, развивается очень хорошо, и мы верим, что сможем продолжать в том же духе», — сказал президент Республики Сербской Милорад Додик.

Программа саммита разделена на два больших блока. Сначала встретятся и поговорят непосредственно лидеры БРИКС, а уже потом будет дискуссия со всеми, кто хочет работать с объединением. Среди вопросов, которые точно будут подниматься, — финансовые механизмы расчетов, что-то вроде общей платежной системы.

Площадок несколько: Кремль, ратуша и Экспо. Здесь для мировых лидеров подготовили сюрприз, чтобы разбавить серьезный политический разговор.

Молодые художники-скульпторы представили символы стран БРИКС — природные, энтографиеские, как они их видят. Например, Бразилия — капибара. Саудовская Аравия — верблюд. Россия — медведь, кит и березки. Что самое поразительное, эти небольшие скульптуры могут стать прототипами для настоящих монументов, стоит лидерам БРИКС захотеть.

«Начиная с 23 числа они будут на саммите и непосредственно увидят данные работы. А если кому что-то понравится, мы готовы отлить эти работы в бронзе и подарить», — сказала программный директор фонда «Инносоциум» Юлия Круглянкина.

Жители Казани по вечерам приходят к стенам Кремля, чтобы увидеть световое шоу с приветствиями на языках мира и со страницами истории. Тут же рождаются стихи.

«Ты хорошеешь год от года, растешь и процветаешь ты, как город дружбы и свободы, как город мира и любви… Съехалось столько много гостей в нашу страну, и я очень надеюсь, что этот саммит повлияет и дружбе, и сотрудничеству, и и процветанию во всем мире», — прочитала Лариса Кулибина.

В конце концов, в этом и есть цель БРИКС — чтобы как можно больше стран могли работать друг с другом на принципах равенства, дружбы и взаимовыгоды.