«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил семейную программу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Это связано с высокой ключевой ставкой Центробанка.

«Сбер» повысил ставки на три процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. Об этом сообщила пресс-служба банка, релиз приводит ТАСС.

«На фоне роста доходности ОФЗ и высокой ключевой ставки ЦБ банк повышает ставки на три процентных пункта по всем базовым ипотечным программам. <…> По всем ранее одобренным заявкам кредиты будут выданы на прежних условиях дo 1 ноября 2024 года», — говорится в сообщении.

Вместе с тем «Сбер» решил возобновить выдачу кредитов по льготной программе «Семейная ипотека». Стартует она со вторника, 22 октября. Такое заявление опубликовано на портале «Домклик».

Отмечается, что получить «Семейную ипотеку» можно на сумму до 30 миллионов рублей в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также до 15 миллионов рублей в остальных регионах России. Стандартные лимиты по программе составляют 12 миллионов и шесть миллионов рублей соответственно.

Минимальный размер первоначального взноса составляет 20,1%. Сохранить его можно с помощью выплаты комиссии застройщиком или клиентом. В других случаях размер составит от 50,1%.

Изменены и условия получения льготной ипотеки на квартиры в новостройках и по другим программам. Новые правила будут работать в случае и с «Ипотекой для IT».

Следует отметить, что в сентябре Центробанк России поднял ключевую ставку до 19% годовых, поскольку «текущее инфляционное давление остается высоким». При этом в ЦБ не исключили, что в дальнейшем ключевую ставку снова придется поднять. Следующее заседание по этому вопросу намечено на 25 октября 2024 года.

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