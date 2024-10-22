Фото: www.globallookpress.com/Vyacheslav Madiyevskyy

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В городе устраивают рейды в любых людных местах, чтобы восполнить ряды на фронте.

Мужское население подконтрольного киевскому режиму Харькова отказывается выходить на работу из-за массовых рейдов сотрудников Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов). Об этом передает украинское издание «Страна.ua».

«Ввиду возможных рейдов ТЦК отказываются выходить на работу не только мастера СТО, но и грузчики, курьеры, работники фастфудов, сотрудники компаний по ремонту окон/дверей, сантехники, мужской персонал предприятий из других сфер <…> и многие харьковские таксисты», — говорится в сообщении.

Харьковский блогер рассказал, что сотрудники станции техобслуживания отказываются выходить на работу, из-за чего без ремонта остаются автомобили ВСУ. Это происходит «из-за ситуации в городе». По его словам, в последние дни было много сообщений о массовых облавах на мужчин со стороны ТЦК. В Сети также распространяются видео большого количества брошенных авто в Харькове перед блокпостами, где дежурят военкомы.

«Предположительно, их водителей прямо с улицы забрали в ТЦК либо они смогли сбежать, бросив свои машины», — говорится в публикации.

Мобилизация на Украине

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Осенью президент* Украины Владимир Зеленский отправился в турне со своим «планом победы» в конфликте с Россией. Однако желаемой реакции не получил. Даже спустя время, когда презентовал план на весь мир. Так вот, когда вернулся на Украину ни с чем, Зеленский, по всей видимости, решил в очередной раз усилить мобилизацию, чтобы продолжать держать фронт.

На минувшей неделе сообщалось, что украинские ТЦК устраивают облавы на мужчин. Военкомы придумывают все более изощренные способы мобилизации, чтобы восполнить потери на поле боя. Мужчин призывного возраста ищут везде: в ресторанах и на концертах, на рынках и в торговых центрах. Хватают просто посреди улицы и даже приходят на семейные праздники. Происходят облавы в Харькове и Львове, в Одесской области и Броварах, а также в Киеве.

Минобороны России ежедневно сообщаются о массовых потерях армии Украины в зоне СВО и в ходе вытеснения противника из Курской области. Боевики на поле боя либо погибают, либо умудряются сбежать. Нежелание киевского режима идти на мировую приводит к соответствующим последствиям. В частности, на днях родственники пропавших боевиков ВСУ устроили массовые протесты в Киеве.

Ранее 5-tv.ru писал, что жительница Чернигова рассказала, как проходит мобилизация на Украине.

В украинском городе стало некому водить автобусы.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.