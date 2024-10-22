От хлеба до сока: в России снизились цены сразу на несколько продуктов

Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha, Андрей Аркуша

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В прошлый месяц цена на товары увеличилась почти на 10%.

Стоимость апельсинового сока и белого хлеба снизилась в последнюю неделю октября после роста цен в прошлом месяце. Это маркер того, что инфляция в России замедляется. Об этом изданию Газета.ру рассказал заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю снизились цены на апельсиновый сок J7 (-16%) после их роста две недели подряд, на морковь (– 7,7%), куриные тушки (– 5,9%) и самый дешевый батон белого хлеба (-4,8%)», — указал экономист.

Подобные выводы Абрамов сделал благодаря Индексу Мишек, автором которого выступает. В него занесены 14 популярных продуктов у россиян. Список включает: мармелад, самый дешевый белый хлеб, морковь, самая бюджетная куриная ножка, апельсиновый сок и прочее. Экономист подчеркнул, что ни один из более десятка продуктов за прошлую неделю не подорожал.

Именно по этим показателям Абрамов оценивает и динамику инфляции в стране, которая сейчас замедляется. Он отметил, что Индекс Мишек на прошлой неделе снизился более чем на 2,5%, хотя в сентябре наблюдалось увеличение до 9,3% год к году.

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