В Тамбовской области произошел пожар на предприятии после атаки дрона ВСУ

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Тамбовской области на предприятии АО «Биохим» произошел взрыв с последующим возгоранием. Предположительно, причиной могло послужить падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Максим Егоров в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 5:20 утра в городе Рассказово, предположительно в результате прилета беспилотника, на предприятии АО „Биохим“ раздался взрыв с последующим возгоранием», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Специалисты ликвидировали возгорание спустя час. Все необходимые службы города дежурят на месте.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал многоэтажный дом в Энергодаре Запорожской области, в результате чего начался пожар. Мэр города Эдуард Сеновоз прокомментировал, что никто не пострадал. На данный момент уточняется нанесенный материальный ущерб.