В России хотят сократить количество парковочных мест у жилых домов

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Нормирование таких стоянок предлагается ввести с 2026 года.

В России хотят сократить количество парковок возле жилых комплексов. Как выяснили «Известия», инициатива правительства может вступить в силу в 2026 году.

Речь идет, в частности, о гибком нормировании парковочных мест. Сейчас они поставлены в зависимость от количества квартир и типа жилья. К примеру, в комплексах эконом-класса предусмотрено одно машиноместо на десять квартир, а в более дорогих ЖК соотношение уже другое — одна парковка на квартиру.

Новый стандарт позволит отойти от жесткого регулирования этого вопроса и варьировать количество придомовых парковок в зависимости от конкретной ситуации.

Одновременно взят курс и на широкое внедрение больших платных паркингов. Это также уменьшит популярность стоянок непосредственно у дома.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин представил стратегию улучшения качества городской среды в Москве. В частности, благодаря расширению тротуаров и ликвидации хаотичной парковки число пешеходов после благоустройства увеличилось. В ходе работ обновляется дорожное полотно, обустраиваются удобные подходы и подъезды к жилым домам, новые пешеходные переходы, места для отдыха, устанавливаются современные остановочные павильоны, стелы навигации и другие элементы городской среды.