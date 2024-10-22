Четыре человека погибли в результате удара Израиля по Бейруту

Фото, видео: Reuters/Mohamed Abd El Ghany; 5-tv.ru

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Также ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы финансового подразделения «Хезболлы» в Сирии.

По меньшей мере четыре человека погибли и более 20 пострадали в результате атаки Израиля на Ливан. ЦАХАЛ нанес не менее десятка авиаударов по южным пригородам Бейрута.

Ранее израильские военные выпустили приказ об эвакуации некоторых районов. Но под обстрел попали и те зоны, которые считались безопасными. Так, взрыв прогремел у крупнейшей государственной больницы. Один из корпусов серьезно пострадал. Там сейчас работают спасатели. Они разбирают обломки в поисках выживших.

Ранее мощный взрыв прогремел и в столице Сирии. Израиль поразил ракетой автомобиль, в котором, по его данным, находился глава финансового подразделения «Хезболлы». По заявлению ЦАХАЛ, в ходе операции его удалось ликвидировать.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 80 человек погибли в результате ракетного удара Израиля по сектору Газа.