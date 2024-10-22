Дженнифер Гарнер готовится к свадьбе вопреки подозрениям в связи с Беном Аффлеком

Дженнифер Гарнер планирует свадьбу после слухов о связи с Беном Аффлеком

Фото: www.globallookpress.com/Vida/face to face

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Невеста организовывает масштабное торжество.

Актриса Дженнифер Гарнер планирует свадьбу, несмотря на слухи о связи с экс-супругом актером Беном Аффлеком. Об этом сообщает In Touch Weekly.

Некоторое время назад появилась информация, что пара проводит подозрительно много времени вместе для давно расставшихся людей. Сначала речь шло о том, что Аффлек просто тяжело переживает развод с Дженнифер Лопес, однако вскоре встречам начали приписывать и романтические мотивы.

Дженнифер Гарнер на тот момент уже состояла в отношениях с Джоном Миллером. На просторах интернета было не мало обсуждений, что случится с этим союзом из-за возникшей неприятности в виде внезапного появления бывшего на горизонте. Но, вопреки всему, Гарнер готовится к свадьбе и, естественно, не с Аффлеком.

Известно, что актриса уже выбрала несколько праздничных платьев и продолжает организацию масштабного мероприятия. Торжество должно пройти в Париже.

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