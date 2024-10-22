Президент ОАЭ посетил гимназию в Москве

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Мухаммед Аль Нахайян также примет участие в саммите БРИКС.

Что касается России, то у нас перспективы весьма оптимистичные. Госдолг меньше 300 миллиардов, а в этом году, по данным Центробанка, сократился еще на 25 миллиардов долларов. Кроме того, на подъеме развитие международных экономических отношений. Сегодня об этом наш президент говорил на встрече с Мухаммедом Аль Нахайяном, президентом Объединенных Арабских Эмиратов.

Как отметил Владимир Путин только за последнее время товарооборот между нашими странами вырос вдвое. Какие планы по дальнейшему развитию отношений — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

У этой встречи необычные акценты — второй день своего визита Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян начинает с экскурсии по гимназии Примакова. Стороны дают понять: их сотрудничество не ограничиваешься лишь промышленностью и энергетикой.

Для школьников это редкий случай, когда арабский можно попрактиковать с эмиром Абу-Даби. Арабский в этой школе изучают давно. Более того, в Абу-Даби создан филиал гимназии, где учатся как русские дети, так и уроженцы Эмиратов.

Еще один важный знак нашего сближения с Востоком — скоро арабский будет включен в программу ЕГЭ.

«Мы имеем планы по расширению обмена между школьниками. Мы планируем через два года в единый Госэкзамен в качестве шестого экзамена по выбору ввести арабский язык», — подтвердил Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Поставив подписи под собственными фотопортретами, лидеры двух стран садятся в «Аурус» и направляются в Кремлевский Дворец.

Этой встрече сразу был задан особый дружеский тон. Лишь на второй день лидеры проводят переговоры в Кремле. Принимал президента Арабских Эмиратов Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево. И официальной части предшествовал неформальный ужин.

В Александровском зале солидная делегация — полкабмина, уже одно это говорит о том, сколько у нас сфер сотрудничества.

«Несмотря на трехкратный рост за последние три года товарооборота все-таки в течении последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в стороны снижения. Договорились о том, что наши коллеги поработают над этими вопросами отдельно», — сообщил Владимир Путин.

Все помнят, как по-королевски, с почетным караулом и российским триколором в небе, Владимира Путина последний раз встречали в Абу-Даби. Немудрено, ведь каждый такой государственный визит сулит партнерам выгодные контракты.

Так, в 2023-м товарооборот России и Арабских Эмиратов был рекордным, достиг триллиона рублей. Львиная доля — это, конечно, энергетика. Здесь, что важно, большую часть операций проводят в национальных валютах.

«Мой дорогой друг, отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов носят исторический стратегический характер. Эти отношения быстро развиваются, особенно в сфере экономики, торговли и энергетики», — подчеркнул Мухаммед Аль Нахайян.

Частные инвестиции тоже измеряются в триллионах: направления здесь разные — от сельского хозяйства до высоких технологий.

«Это и промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт, ну и конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно и не только для региональных дел, регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера», — подчеркнул Путин.

Общение продолжается за закрытыми дверями, а после — у подъезда Кремлевского Дворца.

Тем для обсуждения немало — вот с арабскими министрами беседует вице-премьер, глава фонда прямых инвестиций. Диалог продолжится и на форуме в Казани, где Россия, что председательствует в БРИКС, собирает зарубежных лидеров