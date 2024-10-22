Артиллеристы отбросили ВСУ с их позиций на южно-донецком направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы отбросили ВСУ с их позиций под Донецком

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Удар наносил расчет РСЗО «Ураган».

Расчет РСЗО «Ураган» нанес удар по позициям ВСУ на южно-донецком направлении специальной военной операции. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

«Приезжаем, разворачиваемся, дают координаты, рассчитываем угол и по координатам отрабатываем… Чаще всего цели — скопления живой силы противника, бывают склады… РЭБ уничтожали, легкобронированную технику», — рассказал оператор-наводчик боевой машины.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.