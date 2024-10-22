ВС РФ наладили переправу через реки в курском приграничье

Фото, видео: 5-tv.ru

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Плоты, на которых можно сплавлять и людей, и технику, собирают за семь минут.

Российские военнослужащие, зачищающие Курскую область от боевиков ВСУ, преодолевают водные преграды на плотах. Корреспондент «Известий» посмотрел на испытания плавсредств и побеседовал со служащими.

Как говорят военные, специфика этого региона — водные преграды. А точнее реки, которые остались без мостов, после атак РСЗО HIMARS 16, 18 и 19 августа. Одним из главных препятствий, стала река Сейм. Но отсутствие на ней постоянной переправы, не отменяет того факта, что два противоположных берега нужно связывать между собой. Ведь доставка техники, боекомплектов и раненых требует оперативного решения данного вопроса.

Зачастую то, на что смотрят при перевозке — это время. Особенно остро вопрос минут стоит при транспортировке раненых. Есть вариант доставки пострадавших сухопутным маршрутом, он более безопасный, но это лишние час-полтора пути. Такая разница может оказаться критичной.

«Поэтому мы выбрали реку. Логистика налажена, машины на обеих сторонах дежурят постоянно, радиоэлектронная борьба работает. От точки приема на правом берегу до пункта оказания квалифицированной медицинской помощи на левом уходит в среднем полчаса», — рассказывает начмед одного из подразделений с позывным «Пастырь».

По словам командира саперного взвода с позывным «Прораб», плоты собираются из влагостойкой фанеры и пеноплекса. Двигатели используют двух видов — бензиновый, он имеет большую скорость и маневренность, и электрический, он легче, бесшумней и меньше нагревается. На такой «лодочке» можно перевозить людей, технику и боеприпасы. А еще ей не страшны попадания осколков.

«Мы собираем плот, доставленный на фронт волонтерами. Собирается он быстро — за пять-семь минут», — поясняет «Прораб».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что произошло сегодня в Курской области.