Более 20 неопознанных летающих объектов заметили вблизи спутника Intelsat-33e

Фото: 5-tv.ru

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В настоящий момент вычисляется их орбита.

Свыше 20 неопознанных летающих объектов обнаружены вблизи спутника Intelsat-33e. Об этом сообщает «Роскосмос».

«По данным автоматизированной системы отражения объекта, установленной в околоземном космическом пространстве, 20 октября в плоскости орбит телекоммуникационного спутника Intelsat-33e было обнаружено около 20 неопознанных объектов», — гласит сообщение госкорпорации в Telegram-канале.

У аппарата была обнаружена проблема, которая привела к потере питания. Спутник объявили вышедшем из строя 21 октября. По словам экспертов, в то время и были обнаружены неопознанные летающие объекты вблизи устройства. В настоящий момент специалисты вычисляют координаты физических тел. Это поможет узнать их орбиту. Полученные сведения будут использовать при расчетах близкого пролета других спутников.

Спутник Intelsat-33e предназначен для оказания телекоммуникационных услуг в Европе, Азии, Австралии и на Ближнем Востоке. Аппарат был запущен в космос 25 августа 2016 года.

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