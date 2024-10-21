В сбитом в Судане самолете могли быть россияне

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Все пассажиры грузового борта погибли.

В Судане был сбит грузовой самолет, в котором, предположительно, находились граждане РФ. Об этом информирует российское посольство.

«Представители СБР сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане», — гласит заявление дипмиссии в Telegram.

Информация о нахождении наших сограждан на борту уничтоженного судна проверяется. Посольство находится в контакте с суданскими властями, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Самолет Ил-76 был сбит в районе Малха в Северном Дарфуре. Силы быстрого реагирования (СБР) ошибочно приняли его за бомбардировщик «Антонов». На видео, которое было снято стрелками заметны обломки.

По данным Sudan War Monitor, нашивка одного из экипажа указывала на то, что он являлся инженером компании Airline Transport Incorporation FZC. Она базируется в ОАЭ и связана с Киргизстаном. У другого погибшего нашли уцелевший российский паспорт.

Всего на борту Ил-76 должно было находиться пять членов экипажа. О выживших не сообщалось.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ОАЭ обвинили Судан в атаке на резиденцию их посла.