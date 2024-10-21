«В цыганском стиле»: как женились солисты группы «Корни»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предложение руки и сердца, которое Алексей Кабанов делал своей возлюбленной, не обошлось без курьезных моментов.

Звезды 2000-х, солисты группы «Корни» Алексей Кабанов и Александр Бердников поделились тем, как встретили своих вторых половинок. Они рассказали, как прошли их свадьбы эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Первым свою историю любви рассказал Бердников. Он встретил будущую супругу в Ростове-на-Дону. Они познакомились в компании общих друзей. Из-за гастрольного тура и большой занятости артиста пара не могла часто видеться и общаться.

«Я принял решение, что нужно обязательно съездить еще раз в Ростов. Я приехал. И тогда мы уже точно все обговорили. И через два месяца у нас уже была свадьба в Москве», — признается Бердников.

Певец шутит, и называет свое торжество цыганской свадьбой.

«Свадьба была в цыганском стиле, все правильно! Отличается она тем, что если на цыганской свадьбе 60 человек, то это на нее никто не пришел», — говорит музыкант.

Коллега Бердникова по группе Алексей Кабанов поделился, что довольно быстро принял решение сделать своей возлюбленной предложение. Однако оно прошло не совсем по плану.

«Я пригласил ее в ресторан. Вышел петь песни „Корней“ и между делом говорю: „У меня есть маленький сюрприз для моей маленькой принцессы!“ Пригласил ее, но произошла заминка. Не мог кольцо найти. Мне подают коробочку, а она пустая. Пока кольцо несли, оно куда-то упало», — рассказывает певец.

В итоге украшение нашли, девушка выйти замуж согласилась. А свадьба, кстати, тоже была необычной.

«У меня свадьба проходила в армянском стиле. Был план провести ее в русско-армянских традициях, но получилась она более армянская», — делится Кабанов.

Звездный повар Василий Емельяненко вместе с солистами группы «Корни» приготовили уникальные полезные домашние бургеры с особым луковым джемом. Секреты приготовления смотрите в материале Пятого канала.