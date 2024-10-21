В Ленобласти и Карелии появился новый туристический маршрут «Энергия Ладоги»

Фото: пресс-служба туроператора «Игора Тур»

Он предполагает путешествие длиной в одну тысячу километров.

В Ленинградской области и Республике Карелия открыли новый национальный туристский маршрут России под названием «Энергия Ладоги». Его утвердили на заседании Экспертного совета в министерстве экономического развития. Об этом 5-tv.ru рассказали в пресс-службе туроператора «Игора Тур».

Цель данной программы — сформировать культуру путешествий по России, повысить популярность и престиж внутреннего туризма, а также открыть перспективу нового туристического направления.

Компания предлагает путешествие протяженностью 1000 километров по побережью крупнейшего озера Европы — Ладоги. Здесь проходили «Дорога жизни» и «Путь из варяг в греки». Отмечается, что этот маршрут предназначен для тех, кто ищет новые смыслы и внутреннюю энергию.

Путешественники смогут насладиться культурой, гастрономией и природой региона, включая посещение знаковых достопримечательностей Ленинградской области и Республики Карелия.

В рамках этого маршрута туристы смогут насладиться посещением знаковых мест, таких как Ладожские шхеры, горный парк «Рускеала», крепость Корела, Долина водопадов, музей-усадьба Густава Винтера, Олонецкий национальный музей, Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, Староладожская крепость и автомузей спортивно-туристического кластера «Игора Драйв». Кроме того, у путешественников будет возможность попробовать блюда, характерные для северной кухни.