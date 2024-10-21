«Продолжаем наращивать»: Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета помощи

Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Campino

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Какую военную технику Вашингтон отправит украинским боевикам в этот раз?

Соединенные Штаты выделят новый пакет военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов. Об этом объявил глава Минобороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев. Слова шефа Пентагона приводит агентство «Укринформ».

«Под руководством (американского президента. — Прим. ред.) Джо Байдена США продолжают наращивать поддержку Украины. Сегодня я хочу объявить о выделении президентского пакета помощи на 400 миллионов долларов на боеприпасы, военную технику и вооружение для Украины», — сказал он.

Вместе с тем Остин подчеркнул необходимость в очередной раз созвать контактную группу по вопросам обороны киевского режима в формате «Рамштайн». Он добавил: США продолжат помогать Украине.

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Как передает украинское издание «Страна.ua», в этот пакет помощи войдут боеприпасы для системы залпового огня HIMARS, артиллерийские боеприпасы калибром 155 и 105 миллиметров, снаряды для минометов, противотанковые системы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113, спутниковое коммуникационное оборудование, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

Москва неоднократно предупреждала Вашингтон о том, что поставки Киеву оружия лишь приводят к эскалации конфликта, все дальше отделяя понятие геополитической безопасности в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Запад может готовить новую провокацию в Киевской области.