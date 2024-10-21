«Была величайшая страна»: Ковальчук призвал изучать историю СССР

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Россияне, по мнению президента «Курчатовского института», должны консолидироваться.

Незнание истории такой великой страны, как Советский Союз, обрекает россиян на гибель. Об этом заявил президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на II Международном форуме природоподобных технологий.

«Нельзя быть Иванами, не помнящими родство. У нас была великая, величайшая страна мира и величайшая наука. Ее незнание обрекает нас на гибель по факту», — сказал он.

Ковальчук подчеркнул, что в Советском Союзе были невероятно развиты микроэлектроника, атомная ядерная технология и биотехнология, когда еще нигде в мире этих направлений даже не существовало. Если россияне консолидируются, то Россия станет «такой же великой страной» в новых условиях. Причем, сейчас это уже происходит.

Ранее 5-tv.ru писал, ссылаясь на слова Михаила Ковальчука, что выставка «Великий Карл» в Русском музее показывает величие культуры. Экспозиция открылась в стенах Михайловского дворца в Петербурге и посвящена 225-летнему юбилею русского художника Карла Брюллова. На ней представлено более 300 картин живописца, включая отреставрированную работу «Последний день Помпеи».