«Дедпул и Россомаха» могут получить «собачий Оскар»

Фото, видео: ТАСС/Vianney Le Caer; 5-tv.ru

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На премию FIDОS номинировали исполнительницу роли супергеройского питомца.

«Дедпул и Россомаха» замахнулись на необычную кинонаграду. Боевик о супергероях может получить… «собачий Оскар». Так неформально называют премию для четвероногих FIDOS (For Incredible Dogs On Screen).

Претендует на нее Пегги, сыгравшая роль питомца главного героя — Догпула. Она, кстати, появилась вместе с актерами на ковровой дорожке на премьере фильма.

Пегги, можно сказать победитель по жизни — карьеру в кино ей открыло первое место на конкурсе самых уродливых собак Великобритании. За награду боролись еще шесть питомцев. Но помесь мопса и китайской хохлатой признали лучшей.

Другие роли в длинном списке FIDOS, объявленном в Лондоне в воскресенье, 20 октября, включают рыжего хаски из комедийного фильма ужасов Nightbitch, в котором персонаж Эми Адамс перенимает собачьи черты.

Церемония вручения премии FIDOS состоится в Лондоне 23 февраля 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге завершился фестиваль корги. Собак нарядили в костюмы героев русских сказок и популярных фильмов.