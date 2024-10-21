За кусок хлеба: в Ростовской области освободили из трудового рабства 18 человек

В Ростовской области освободили из трудового рабства 18 человек

Фото, видео: 5-tv.ru

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Люди собирали овощи на полях, а вместо зарплаты получали еду.

В Ростовской области полицейские освободили из трудового рабства 18 человек. Невольники находились на ферме, куда их свезли для сбора овощей.

Руководил всем некий Раджа. Работников он находил на вокзалах. Предлагал заработок. А уже на месте забирал у людей паспорта. Вместо зарплаты пленники получали тарелку с кашей, кусок хлеба и чай. Одну порцию в день. Убежать возможности не было.

О том, что происходит, полицейским сообщили родственники одного из невольников. Он смог дозвониться до них с телефона нового сотрудника. На злополучной ферме удалось побывать и корреспонденту «Известий» Игорю Капорикову.

«Это только одна из комнат, в которых живут рабы. Только посмотрите, какие здесь ужасные условия: грязные стены, стоит много двухъярусных кроватей… Только посмотрите, какие грязные подушки! Если места не хватило, то люди ложатся на полу, на матрасы», — сказал корреспондент.

Пятеро освобожденных из рабства людей написали заявления в полицию. Сейчас проводится проверка. Правоохранители выясняют, кто кроме хозяина фермы входил в банду. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подробности этой истории смотрите в программе «Известия. Главное» в эту субботу на нашем канале.