Фото, видео: © РИА Новости/Анатолий Медведь/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru; 5-tv.ru

Владимир Путин проведет переговоры с большинством лидеров стран, приехавших на мероприятие.

Впереди у Владимира Путина насыщенная программа в рамках саммита БРИКС, уже завтра он стартует в Казани. Президент проведет двусторонние переговоры с большинством лидеров, которые примут участие в работе мероприятия, сообщили в Кремле.

Ранее сам глава государства анонсировал 17 встреч с коллегами из разных стран. Ну, а пока зарубежные гости съезжаются в столицу Татарстана, где их знакомят с русским гостеприимством. С подробностями — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первые высокие гости прибывают в Казань. Для вице-президента Венесуэлы погода, может быть, и непривычная, зато прием однозначно теплый. Прямо в аэропорту татарский чак-чак, российские хлеб с солью.

Следом — самолет из еще более жаркой страны. Островная республика Шри-Ланка тоже выразила желание присоединиться к БРИКС. Ее делегация на саммите планирует обсудить параметры партнерства.

Глобальный Юг открывается России и открывает Россию для себя. В Казани, городе на пересечении Востока и Запада, к саммиту БРИКС все готово. Улицы украсили флажками и баннерами, совсем в ином свете перед гостями предстанет древний Кремль. Завершена и подготовка основного объекта.

«Казань-ЭКСПО» — центральная площадка ключевого политического события года. Здесь соберется весь БРИКС+: 20 тысяч участников, среди которых лидеры десятков государств.

Всего на саммит приедут лидеры 23 государств. Такого в истории объединения еще не было. БРИКС оформляется как глобальный полюс силы. Как политической, так и экономической. С момента создания клуб нарастил свою долю в мировом ВВП почти на 10% — столько же потеряли страны «семерки». Может, поэтому австрийская Express выходит с заголовком «Страны БРИКС на подъеме — мир меняется»?

То, что мир действительно меняется, политические круги Запада упорно не хотят принимать. За стадией отрицания пока последовал лишь гнев. Причем давят не только на страны, которые заинтересованы в сотрудничестве с БРИКС, но и на отдельных политиков. Джордж Галлоуэй, еще будучи членом британского парламента, выступал против конфликта с Россией, теперь приехал в Казань и ждет, что на родине его будут преследовать.

«Когда я вернусь в Лондон, возможно, меня будут ждать полицейские. Представьте себе, 37 лет в британском парламенте, и тут меня встречает полицейский, требующий сообщить, сделал ли я что-нибудь для России во время этого визита», — заявил Галлоуэй.

Все, что Галлоуэй пока успел сделать, — прямо из гостиничного номера записать очередной выпуск своего ток-шоу. В котором он объясняет: за БРИКС будущее. Мы уточняем, может ли Запад быть его частью?

«Как вы думаете, может быть, это способ для европейских стран восстановить свой суверенитет?» — спрашивает корреспондент.

«Конечно, если бы у них хватило ума понять это, они были бы здесь, в Казани, в качестве наблюдателей, чтобы увидеть, что можно было бы делать вместе. Знаете, одно дело быть послушником, последователем Джона Кеннеди или даже Билла Клинтона. Но быть последователем Джо Байдена? Серьезно? Вы собираетесь броситься в пропасть ради Джо Байдена?» — ответил Галлоуэй.

Миропорядку по западным лекалам Россия и ее партнеры предлагают альтернативу. В ее основе — стремление к взаимной выгоде, уважение интересов друг друга. Эта простая и понятная модель объединила уже почти половину населения земного шара, а более 30 стран заявили, что хотят вступить в БРИКС. Их делегации тоже будут в Казани на по-настоящему историческом саммите.