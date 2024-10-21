Подальше от горе-мамаши: что станет с брошенной в туалете в Турции малышкой

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом сама девушка надеется вернуться в Россию с ребенком.

История вокруг новорожденной девочки, которую российская туристка по имени Екатерина выбросила в унитаз в туалете аэропорта Анталии, продолжает набирать обороты. Сейчас особенно важна дальнейшая судьба малышки, которая имеет гражданство России и находится в чужой стране. О том, кто удочерит кроху, что известно о ее состоянии и в каком случае она могла бы остаться в Турции — в материале 5-tv.ru.

Россиянка бросила младенца в туалете в Турции

В прошлый понедельник, 14 октября, стало известно, что у 18-летней девушки Екатерины в аэропорту Анталии резко заболел живот. Она отошла в туалет, где родила девочку. Молодая горе-мать так спешила на самолет, что не нашла более лучшего решения, чем бросить в унитаз младенца в кабинке для инвалидов и уйти.

Родившая россиянка и ее мать пытались скрыться, однако их задержала полиция. Во время заседания в суде девушка заявила, что ничего не знала о своей беременности.

Позже мать Екатерины призналась: это она посоветовала дочери бросить кроху. По словам женщины, они не хотели заниматься документами, необходимыми для транспортировки ребенка в Россию.

«Ну понимаете, он просто нам мешал, а мы уже опаздывали на рейс», — сказала мать Екатерины турецкой полиции.

После задержания женщин отправили в больницу, где Екатерине оказали необходимую медицинскую помощь, после чего их арестовали. Сейчас обе находятся в турецкой тюрьме.

Что стало с малышкой после рождения

Нашел новорожденную в унитазе уборщик. По данным правоохранителей, ребенок пролежал в туалете примерно 12 минут. После нахождения девочку госпитализировали в детское медучреждение Антальи. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Омбудсмен контролирует ситуацию с малышкой, сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

В турецкой больнице, где находится ребенок, рассказали изданию aif.ru, что особых проблем со здоровьем у младенца нет. Девочка самостоятельно дышит, находится в удовлетворительном состоянии.

Судя по фотографиям, распространенным в сети, она родилась доношенной. Отмечается, что малышка не выглядит маловесной и внешне выглядит здоровой.

За здоровье малышки продолжат отвечать турецкие врачи до тех пор, пока ее не перевезут в Россию. В больницу сейчас поступает много звонков, люди спрашивают про девочку.

Также ее навещают представители РПЦ и неравнодушные граждане, которые узнали о судьбе малышки и вызвались предоставить ей некоторые вещи первой необходимости.

Дальнейшая судьба младенца

Турецкие органы опеки и попечительства заявили о готовности оказать помощь в поиске опеки над ребенком. Однако, как сообщила Львова-Белова, ребенку уже оформили российское гражданство.

Также в свидетельство о рождении поставлена отметка, подтверждающая его наличие. Российские власти намерены забрать ребенка на родину.

В турецких соцсетях огромное количество пользователей высказалось о желании удочерить малышку. Даже появились кандидаты в опекуны, заявила в беседе с РИА Новости вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Желающих взять ребенка в семью оказалось достаточно, уже есть кандидаты в опекуны, но, конечно же, приоритет всегда отдается родственникам», — сказала она.

При этом подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова в Telegram-канале подчеркнула, что жизнеустройством девочки будет заниматься опека в Московской области. Запрос уже направлен в консульства РФ в Турции. Мишонова выразила желание, чтобы малышка осталась в кровной семье.

Как пишет aif.ru, есть версия, что удочерить девочку может ее дедушка, который находился в России во время курортного отдыха дочери и жены в Турции.

Что известно о семье горе-матери

Соседка задержанных рассказала в беседе с 5-tv.ru, что Екатерина из неблагополучной семьи. Ее отец и мать каждый день употребляли алкоголь. А живет семья в квартире, купленной 12 лет назад в ипотеку. По словам женщины, в подростковом возрасте, Екатерина приводила домой друзей, было очень шумно.

«Потом, когда с мальчиком познакомилась, лет в 16, повзрослела, тихая стала, только с ним», — добавила соседка, уточнив, что девушка встречалась примерно полтора года с этим парнем.

Кроме того, у Екатерины есть старший брат, он недавно вернулся со службы в армии. Соседка считает, что родители девушки знали о ее беременности. Она также уверена: именно мать Екатерины настояла на том, чтобы оставить новорожденную малышку в туалете аэропорта Антальи.

Кто отец?

Агентство ИА «Регнум» нашло биологического отца малышки. Им оказался 20-летний студент колледжа в Подмосковье. У Екатерины с ним были долгие серьезные отношения, они даже думали о создании семьи, но в конце 2023 года стали часто ссориться. Были и рукоприкладства.

«Бил он ее регулярно. Катя очень переживала и хотела расстаться, но не решалась», — рассказали друзья Екатерины.

После этого девушка познакомилась с другим молодым человеком, с которым начала встречаться полгода назад. Друзья отрицают возможность, что он является отцом девочки.

При этом нынешний молодой человек Екатерины заявил, что не подозревал о беременности девушки. О случившемся в аэропорту Антальи он узнал из новостей.

Парень замечал у Екатерины некоторые симптомы — изжогу, боли в животе, однако списывал их на проблемы с желудком и советовал подруге обратиться к врачу.

Могли бы появиться опекуны в Турции

Если бы женщина успела улететь в Россию, и уборщик нашел бы малышку позже, то было бы сложно или невозможно установить причастность девушки к преступлению. По словам адвоката, эксперта по турецкому праву Альпера Уфаджи, у России и Турции нет договора об обмене гражданами.

Получается, малышка просто находилась бы в статусе лица без гражданства. Далее ее определили бы в детский дом в Турции. При таких обстоятельствах девочка могла бы обрести приемных родителей с турецким гражданством.

Заберет ли мать ребенка в Россию

Та самая мать, оставившая малышку в туалете, чтобы успеть на рейс, заявила о желании вернуться в Россию вместе с ребенком. Об этом рассказала ее адвокат Айшегюль Полат в беседе с изданием Milliyet. По словам юриста, девушка и ее мама обвиняются в покушении на убийство.

«Екатерина и ее мать до сих пор в шоке и не до конца оправились, они очень сожалеют о случившемся. Единственное, чего они сейчас хотят, — поехать в РФ к семьям с ребенком в здоровом состоянии. Сейчас они хотят забрать ребенка», — сказала адвокат.

Полат также подчеркнула, что Екатерина не осознавала до родов, что беременна. По ее словам, клиентка — молодая девушка с избыточным весом, в теле которой не произошли особые изменения из-за гормональных нарушений. Екатерина за пять дней до родов ходила в частную клинику в Анталье с жалобами на нарушение пищеварения. Там врачи «оказали помощь и выписали лекарства», но беременность никто не выявил.

Но это полбеды. Адвокат рассказала о том самом дне рождения малышки в аэропорту Антальи. По ее словам, девушка приехала с сильными болями в животе и бегала в туалет. В какой-то момент она родила в кабинке и ушла из-за того, что была сильно шокирована произошедшим.

Причем матери Екатерина якобы ничего не сказала, потому что переживала за ее состояние. Дело в том, что, как рассказала Полат, у женщины имеются проблемы с сердцем.

Какой срок грозит Екатерине и ее матери

Как уже сообщалось, гражданок России обвиняют в покушении на убийство. По словам экспертов, в этом случае Екатерине могут оказаться в тюрьме на срок до четырех лет. При этом адвокат может скостить срок девушке, ссылаясь на состояние аффекта при реальной неосведомленности о беременности.

Однако есть сценарий, при котором россиянки могут получить пожизненный срок. Как рассказал турецкий полицейский в беседе с изданием UFA1.RU, в республике подобные преступления караются именно таким образом.

Ранее 5-tv.ru писал, что 19-летняя мать выбросила умершего младенца в коробке на улицу.