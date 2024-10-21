Кто жених? Бритни Спирс неожиданно появилась в свадебном платье

Фото, видео: www.globallookpress.com/face to face;Instagram*/britneyspears; 5-tv.ru

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Певица продолжает интриговать фанатов своей личной жизнью.

Певица Бритни Спирс «вышла замуж» за саму себя. Об этом сообщила звезда, опубликовав видео на своей странице в социальных сетях.

Артистка была в свадебном платье белого цвета с длинной фатой.

«День, когда я вышла замуж за себя… Это может показаться неловким или глупым, но, думаю, это самое блестящее, что я когда-либо делала!» — так подписала публикацию знаменитость.

Предыдущий брак певицы продлился около года. С ирано-американским актером и бодибилдером Сэмом Асгари Бритни рассталась в июле 2023 года. За несколько месяцев до этого пара пережила потерю неродившегося ребенка. Причиной развода стали непримиримые разногласия между звездами.

После этого Спирс начала встречаться с мужчиной, которого наняли для технического обслуживания ее дома. Нового избранника певицы зовут Пол Солиз. У него за спиной имеется криминальное прошлое и пятеро несовершеннолетних детей.

Подобный перфоманс перед камерой от Бритни не первый. Самым необычным был танец с ножами, опубликованный через некоторое время после развода. Певица периодически делится роликами с яркими образами под динамичную музыку.

«Смеяться и дурачиться — лучшее лекарство в жизни», — сказала звезда в одном из таких видео.

Ранее 5-tv.ru писал о пожаре в доме Бритни Спирс.

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