Суд расторг брак Сергея Шнурова с четвертой женой

Брак Сергея Шнурова и его жены будет расторгнут через месяц

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Стоит ли ожидать деления имущества между уже бывшими супругами?

Суд расторг брак лидера рок-группы «Ленинград» Сергея Шнурова с его четвертой по счету супругой Ольгой Абрамовой. Об этом рассказала в беседе с 5-tv.ru адвокат артиста Наталья Фенюк

«Заседание состоялось, брак расторгли, через месяц вступит решение в законную силу», — сказала адвокат.

Помимо этого, со стороны супругов не возникло споров по поводу совместно нажитого имущества и места проживания детей.

Музыкант женился на Абрамовой 20 октября 2018 года. В 2021 году у пары родился сын. В 2022 году Ольга родила еще одного ребенка, однако его имя и пол до сих пор остаются неизвестными. Шнуров не показывал наследников, а также долгое время не комментировал их появление. Лишь на одной из пресс-конференций он решил рассказать о радостном событии.

Всего у Шнурова сейчас четверо детей: от первого брака с Марией Исмагиловой у музыканта 31-летняя дочь Серафима, от второй супруги — Светланы Костицыной — 24-летний сын по имени Аполлон.

Ранее 5-tv.ru сообщил, почему Сергей Шнуров разводится с четвертой женой.